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Перед фіналом Гри престолів Емілія Кларк слухала промови Гітлера

Емілія Кларк слухала промови диктаторів для того, щоб зіграти Дейенеріс у фіналі Гри престолів.

игра престолов

Актриса Емілія Кларк надихалася промовами Адольфа Гітлера та інших диктаторів перед роллю Дейенеріс у фінальному епізоді культового серіалу Гра престолів.

В останній серії Мати драконів виголошувала промову перед своїм військом на неіснуючій мові.

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Актриса вирішила перед цим послухати промови диктаторів, тому що вони говорили мовами, яких вона не знала.

– Я переглянула безліч відео з диктаторами, щоб перевірити, чи зможу я зрозуміти, про що вони говорять, не знаючи цієї мови. І у мене вийшло! Ви дуже легко можете зрозуміти, що говорить Гітлер, – сказала вона.

Кларк розповів, що довго готувалася до фінальної мови.

Нагадаємо, фінальну серію Гри престолів подивилися понад 19 млн американських телеглядачів. Це рекорд для каналу НВО.

Джерело: Fox News

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