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Prada відмовляється від натурального хутра

Італійський будинок моди Prada SpA ухвалив рішення відмовитися від використання натурального хутра у своїх колекціях.

Prada відмовляється від натурального хутра

Prada SpA перестане використовувати хутро в одязі вже з наступного показу, який запланований на вересень.

Про це заявив креативний директор і контролюючий акціонер Prada Маріо Прада.

– Зосереджуючи увагу на інноваційних матеріалах, компанія зможе досліджувати нові кордони креативного дизайну, одночасно задовольняючи попит на етичну продукцію, – сказала вона.

Перед цим від використання хутра відмовилася низка дизайнерів і модних будинків – Gucci, Versace, Michael Kors, Giorgio Armani, Hugo Boss, Ralph Lauren і Burberry.

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Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується з 1 січня 2025 року заборонити в Україні розведення, вирощування та утримання тварин для виробництва хутра.

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