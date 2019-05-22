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Solo: Джамала презентувала кліп

Відома українська співачка Джамала опублікувала кліп на пісню Solo.

Джамала

Відома українська співачка Джамала опублікувала кліп на пісню Solo.

Пісню написали три американських автори, а також саундпродюсер і композитор Брайан Тодд. У ролику співачка повільно танцює за напівпрозорим склом.

Джамала з’явилася в кадрі в ніжній і романтичній сукні на одне плече. Тугий корсет і велика кількість рюшів зробила артистку схожою на екзотичну квітку. Вона заплела волосся в тонку косу-джгут і одягла масивні сережки.

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Нагадаємо, у фіналі нацвідбору на Євробачення 2019 Джамала вперше виконала наживо пісню під назвою Solo.

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