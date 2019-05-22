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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Євробачення 2019: організатори переглянули підсумки конкурсу

Організатори Євробачення 2019 переглянули результати конкурсу, який проходив в Тель-Авіві (Ізраїль).

Дункан Лоуренс

Під час нарахування балів учасникам Євробачення 2019 сталася помилка через скандал з Білоруссю. Організаторам довелося перерахувати голоси.

– Після стандартної практики перегляду ми виявили, що через людську помилку був використаний некоректний середній результат. В знак поваги до артистів і членів ЄМС ми хотіли б скорегувати фінальні результати, – заявили у прес-службі Європейської мовної спілки.

Читайте: Хто переміг на Євробаченні 2019

Зазначається, що перерозподіл балів не вплинув на трійку переможців.

Виправлені результати: Нідерланди (498 очок), Італія (472 очка), Росія (370 очок), Швейцарія (364), Швеція (334), Норвегія (331), Північна Македонія (305), Азербайджан (302), Австралія (284 ), Ісландія (232), Чехія (157), Данія (120), Кіпр (109), Мальта (107), Словенія (105), Франція (105), Албанія (90), Сербія (89), Сан Марино ( 77), Естонія (76), Греція (74), Іспанія (54), Ізраїль (35), Білорусь (31), Німеччина (24), Великобританія (11).

Результати Євробачення 2019 опубліковані раніше:

Раніше Факти ICTV розповідали про що пісня Дункана Лоренса Arcade.

Джерело: ЄМС

Фотоeurovision

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