У мережі опублікували перші фото Насті Каменських у весільній сукні.

Співачка Настя Каменських, яка вийшла заміж за Потапа, показала перші фото у весільній сукні.

Для церемонії одруження співачка обрала сукню кольору айворі, які має фасон риб’ячий хвіст.

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Вбрання складається з кількох шарів ніжного тюлю, а рукава зшиті із сітки і декоровані мереживною вишивкою.

Прикрашає сукню V-подібне декольте, яке підкреслює пишні форми Каменських.

















Глибоке декольте та мереживо – як виглядає весільна сукня Каменських / 4 фотографии

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, Настя Каменських і Потап святкують весілля, про яке ходять чутки вже кілька тижнів.