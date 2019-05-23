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Каменських написала зворушливі слова Потапу в день весілля

Потап і Настя Каменських офіційно одружилися і поділилися з шанувальниками цією радісною новиною.

Каменських написала зворушливі слова Потапу в день весілля

Потап і Настя Каменських сьогодні відзначають весілля. Чутки про стосунки популярного дуету ходили не один рік, але ніяких офіційних підтверджень цьому не було.

23 травня пара підтвердила, що весілля Насті і Потапа – це реальність.

Читайте: Весілля Насті та Потапа: пару вітають колеги і шанувальники

Співачка написала в своєму Instagram зворушливі слова чоловіку.

– Дякую, Потап, що оберігав нас від зайвих очей, слів, постів. Дякую, що підтримуєш мій вибір, що щастя любить тишу. Дякую, що ми з тобою оберігаємо нашу любов. Нехай ненадовго, ми змогли залишити потаємні емоції і почуття тільки для нас двох!

Тепер прийшов час поділитися з шанувальниками частинкою наших почуттів! Сьогодні саме той найособливіший і найщасливіший день для кожної закоханої пари. Ми раді поділитися з вами своїм щастям і вдячні за те, що ви розділите його з нами! – написала вона.

До слова, до офіційного підтвердження весілля, Факти ICTV зібрали всю інформацію про стосунки Потапа і Насті.

Джерело: kamenskux

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