Потап і Настя Каменських зіграли весілля. Співачка опублікувала в Instagram перше фото з власного весілля.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram перше фото з власного весілля з репером і продюсером Потапом.

32-річна артистка поділилася з фанами знімком, на якому зображена під час підготовки до офіційної частини весільної церемонії, яка сьогодні, 23 травня відбудеться в одному з розкішних київських ресторанів.

На одному з фото Каменських зображена зі спини в шовковому весільному халаті з написом Bride.









Настя Каменських показала перші фото перед весіллям з Потапом / 2 фотографии

Читайте: Весілля Насті та Потапа: пару вітають колеги і шанувальники

До слова, до офіційного підтвердження весілля, Факти ICTV зібрали всю інформацію про стосунки Потапа і Насті.

Джерело: kamenskux