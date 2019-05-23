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Настя Каменських показала перші фото перед весіллям з Потапом

Потап і Настя Каменських зіграли весілля. Співачка опублікувала в Instagram перше фото з власного весілля.

Настя Каменських показала перші фото перед весіллям з Потапом

Українська співачка Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram перше фото з власного весілля з репером і продюсером Потапом.

32-річна артистка поділилася з фанами знімком, на якому зображена під час підготовки до офіційної частини весільної церемонії, яка сьогодні, 23 травня відбудеться в одному з розкішних київських ресторанів.

На одному з фото Каменських зображена зі спини в шовковому весільному халаті з написом Bride.

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Настя Каменських показала перші фото перед весіллям з Потапом / 2 фотографии

Читайте: Весілля Насті та Потапа: пару вітають колеги і шанувальники

До слова, до офіційного підтвердження весілля, Факти ICTV зібрали всю інформацію про стосунки Потапа і Насті.

Джерело: kamenskux

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