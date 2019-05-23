Потап і Настя Каменських зіграли весілля. Співачка опублікувала в Instagram перше фото з власного весілля.
Українська співачка Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram перше фото з власного весілля з репером і продюсером Потапом.
32-річна артистка поділилася з фанами знімком, на якому зображена під час підготовки до офіційної частини весільної церемонії, яка сьогодні, 23 травня відбудеться в одному з розкішних київських ресторанів.
На одному з фото Каменських зображена зі спини в шовковому весільному халаті з написом Bride.
Настя Каменських показала перші фото перед весіллям з Потапом / 2 фотографии
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До слова, до офіційного підтвердження весілля, Факти ICTV зібрали всю інформацію про стосунки Потапа і Насті.
Джерело: kamenskux
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