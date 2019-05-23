23 травня в прокат виходить кіноадаптація культового мультфільму Disney. Факти ICTV вже покаталися на килимі-самольоті та діляться враженнями.

Коли свого бракує, починаєш усе навколо вважати своїм.

Сюжет

Фільм Аладдін став другою цьогорічною кіноадаптацією класичних діснеївських мультфільмів. Після не надто вдалого Дамбо з’явилися деякі побоювання щодо ідеї студії двічі увійти в ту саму річку. Давайте розбиратися, чи розвіють ці сумніви пригоди Аладдіна?

Сюжет стрічки на 90% повторює історію культового мультфільму. У вигаданому східному місті Аграбі править старий Султан, що ніяк не може видати дочку заміж. Вперта Жасмін одного за одним проганяє принців, котрі просять її руки. Аж поки не зустрічає на базарі простого злодюжку Аладдіна, котрий підкорює серце дівчини.

От тільки необроблений діамант в юнаку розгледіла не лише принцеса, а й хитрий візир Джафар – радник Султана, який мріє заграбастати трон. Він переконує героя, що допоможе йому здобути руку Жасмін, якщо Аладдін дістане магічну лампу з таємничої печери скарбів. В тій лампі – джин, готовий виконати три бажання. То чого ж герой побажає насправді?

Режисерська робота

Знімати свій новий фільм студія Disney довірила не візіонеру Тіму Бертону, а цілком приземленому Гаю Річі. Він же виступив і співавтором сценарію.

Британець погодився із босами студії і перезняв мультфільм майже кадр у кадр. Ключові моменти, які всі ми пам’ятаємо з дитинства, досі чіпляють. Втім, не впевнений, що ефект сильніший, ніж від повторного перегляду оригіналу.

А от що вибивається із загальної канви, так це додані епізоди. Я розумію спробу запхати у фільм актуальний нині фемінізм, але тут це виглядає занадто бутафорно.

І ще одна дивна річ. Тільки переглянувши фільм, розумієш, що Аладдін – це насправді мюзикл. Можливо, таке враження складається через нереальну кількість пісень. Це ще не індійське співуче кіно, але явно близько до того.

Варто відзначити, що грошей на шоу не пожаліли. Декорації побудували масштабні, чого лишень вартий дев’ятиметровий верблюд із квітів, на якому Аладдін під виглядом принца Алі приїздить у місто. Та й Річі поставив хороші танці. Хоча якби він залишив лише кілька головних номерів, фільм від цього лише виграв би.

Актори

Автори сильно заморочилися питанням походження акторів. Через пошуки виконавців, яких можна асоціювати з Близьким Сходом, довелося навіть відкладати зйомки. В результаті головні ролі виконали мало кому відомі Мена Массуд і Наомі Скотт.

Наомі зіграла самовпевнену та зухвалу принцесу. Певне, такою ж ми побачимо її у майбутньому перезапуску Янголів Чарлі, де їй дісталася головна роль. А Массуд в амплуа Аладдіна запам’ятався лише розгубленою посмішкою.

Про Джафара, якого зіграв голландський актор Марван Кензарі, згадувати взагалі не хочеться. Якщо в оригіналі візир був підступним і зловісним, то у фільмі він вийшов істеричним і з комплексом неповноцінності.

І це при тому, що про роль мріяв Патрік Стюарт, який колись відмовився озвучувати цього персонажа в оригінальному мультфільмі і тепер шкодує.

А пам’ятаєте, хто викликав найбільше суперечок? Джин у виконанні Вілла Сміта. І колір глядачам не подобався, і підбір актора. Так от він виявився рятівником всього фільму, бо по-перше, єдиний має достойний акторський досвід. По-друге, саме його персонаж відповідає за гумор та драйв.

Коли на екрані Джин, все круто. Як тільки він зникає, можна вкладатися спати.

Як буде виглядати майбутня екранізація Короля Лева, ви можете оцінити на прикладі Абу та Яго. Мавпу і папугу відтворили за допомогою комп’ютерної графіки. Іноді їх реально складно відрізнити від справжніх тварин.

Враження

Фільм Аладдін вийшов черговою спробою Гая Річі поєднати культову історію та свою любов до маргінальних героїв. Здавалося б, Аладдін – босяк з Аграби – чудово впишеться в творчу модель британського режисера.

Проте фірмові погоні виглядають занадто по-дитячому, а будь-які відступи від класичного сюжету програють за силою відчуттів оригіналу.

Мюзикл з помпезними декораціями та костюмованою масовкою сприймається бутафорно. Чомусь не полишає відчуття, що тобі замилюють очі, прикриваючи яскравими декораціями художню бідність.

Актори буквально перетворюються на екранних ромів, яких так не любив герой Стівена Грема з фільму Великий куш.

Кому точно сподобаються дві години в кінотеатрі за переглядом фільму Аладдін, так це фанатам мюзиклів та дітлахам. Але чи вистачить цього, аби задовольнити амбіції Disney?

Сюжет: 8/10

Режисерcька робота: 7/10

Актори: 6/10

Враження: 7/10

Загальна оцінка: 7/10

Дмитро Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company, IMDb

Відео: B&H Film Distribution Company