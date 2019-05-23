Новопризначений начальник Генерального штабу Руслан Хомчак заявив, що реформування Генштабу вже почалося і йтиме за принципами НАТО.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що зміни у Генштабі вже ведуться, а реформування проходить за принципами НАТО.

– Реформування Генерального штабу вже почалося. Воно почалося з того моменту, як Україна заявила, що вона йде курсом, спрямованим на захід, в європейське співтовариство, і з подальшим вступом, можливо, у НАТО або зі співпрацею з НАТО. Тому однозначно, що ми у тому напрямку працюватимемо, – сказав Хомчак.

Також він додав, що робота зі стратегічними радниками у Міністерстві оборони, у ЗСУ організована і відхиляться від неї не будуть.

Також Руслан Хомчак розповів, що міг загинути у серпні 2014 року під час виходу з Іловайського котла і тепер відчуває особистий обов’язок реформувати армію так, щоб запобігти загибелі людей.

– Я шкодую про одне: що під час виходу з Іловайська загинуло стільки людей. Я теж міг загинути. Щоб про мене чорне не говорили, я виходив разом з тими людьми, з тими бійцями добровольчих батальйонів, і я залишився живим. І якщо Бог мені життя зберіг, то я повинен покласти своє життя для того, щоб змінити все в армії, щоб люди не гинули, – сказав він.

Також новопризначений начальник Генштабу заявив, що у пріоритеті – людина, яка є основою всіх стандартів НАТО.

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Нагадаємо, що 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу Руслана Хомчака. А сьогодні міністр оборони України Степан Полторак представив ЗСУ нового начальника Генерального штабу України Руслана Хомчака.

– Я вітаю вас, Руслан Борисович, з призначенням на дуже відповідальну і серйозну посаду, бажаю вам успіхів і перемог – заявив він.