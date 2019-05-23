Студія Paramount Pictures опублікувала трейлер нового фільму Термінатор: Темна доля.
У мережі з’явився трейлер фільму Термінатор: Темна доля.
Режисером фільму став Тім Міллер, який знімав Дедпула. Сценарій до стрічки написав Девід С. Гоєр, а спродюсував картину Джеймс Кемерон.
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Арнольд Шварценеггер з’явиться в ролі T-800, а компанію йому складе Лінда Хемілтон, яка повернулася до образу Сари Коннор. Т-1000 на цей раз зіграє Дієго Луна.
Фільм вийде у прокат 31 жовтня 2019 року.
Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явився новий трейлер Одного разу в Голлівуді Квентіна Тарантіно.
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