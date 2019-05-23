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Термінатор: Темна доля – трейлер нового фільму

Студія Paramount Pictures опублікувала трейлер нового фільму Термінатор: Темна доля.

Арнольд Шварценеггер

У мережі з’явився трейлер фільму Термінатор: Темна доля.

Режисером фільму став Тім Міллер, який знімав Дедпула. Сценарій до стрічки написав Девід С. Гоєр, а спродюсував картину Джеймс Кемерон.

Читайте: Рецензія на фільм Аладдін: ромський мюзикл Гая Річі

Арнольд Шварценеггер з’явиться в ролі T-800, а компанію йому складе Лінда Хемілтон, яка повернулася до образу Сари Коннор. Т-1000 на цей раз зіграє Дієго Луна.

Фільм вийде у прокат 31 жовтня 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явився новий трейлер Одного разу в Голлівуді Квентіна Тарантіно.

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