Настя Каменських і Потап святкують весілля, про яке ходять чутки вже кілька тижнів.

Про весілля Насті Каменських і Потапа ходять чутки вже більше місяця, а про стосунки пари шанувальники не перестають говорити вже більше кількох років.

У 2016 році репер розлучився зі своєю дружиною і тим самим укріпив думку фанатів про романтичні стосунки з Каменських.

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що весілля пари заплановане на 23 травня.

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Потап опублікував кліп Константа, в якому без зайвих натяків зізнається в любові Каменських.

У ролику Настя позує в білому боді, а репер у смокінгу.

– Я люблю тебя больше всех на этом свете. У нас будут красивые милые дети. Люблю тебя больше всех в этой вселенной. Моя любовь это константа, а она неизменна, – співає Потап.

Під відео репер підтвердив весілля з Настею.

– Багато хто запитує, чому ми так довго все приховували, і тут є відповіді на всі запитання. Це особливий твір, найчесніша річ, яку я коли-небудь писав. Я не назвав би це піснею, треком, синглом, хоч це і стане частиною нового альбому ПТП. Це мої почуття, частина моєї душі і мого серця. Це чесне зізнання чоловіка в коханні до своєї жінки. Зізнання моїй дівчинці Насті Каменських, яку я люблю і на якій одружуся. Це лірика про найголовніше – про союз наших галактик, про нашу любов, – написав Потап під відео на YouTube.

У своєму Instagram Каменських написала про весілля з Потапом.

– Дякую, Потапе, що оберігав нас від зайвих очей, слів, постів. Дякую, що підтримуєш мій вибір, що щастя любить тишу. Дякую, що ми з тобою оберігаємо нашу любов. Нехай ненадовго, ми змогли залишити потаємні емоції і почуття тільки для нас двох! Тепер прийшов час поділитися з шанувальниками частинкою наших почуттів! Сьогодні саме той найособливіший і найщасливіший день для кожної закоханої пари. Ми раді поділитися з вами своїм щастям і вдячні за те, що ви розділите його з нами! – написала вона.

Співачка Надя Дорофєєва опублікувала в сторіс уривки цього кліпу. Фан-клуби дуету вітають пару з весіллям.

До речі, Каменських анонсувала спеціальний випуск свого влогу, в якому обіцяє поділитися з шанувальниками “чимось особливим”.

Раніше Факти ICTV писали, що відомо про стосунки Потапа і Насті Каменських.