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Весілля Потапа і Насті Каменських – перші кадри

У мережі опублікували перші кадри з весілля Потапа і Насті Каменських

Свадьба Потапа и Насти Каменских

У мережі з’явилися перші відо та фото із весілля Насті Каменських і Потапа.

Настя для церемонії одруження обрала мереживне плаття кольору айворі. Голову співачки покривала пишна і довга фата.

Читайте: Потап і Настя Каменських: що відомо про стосунки зіркової пари

Потап був одягнений в костюм того ж кольору і білі кросівки.

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Весілля Потапа і Насті Каменських – перші кадри / 2 фотографии

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, Настя Каменських і Потап святкують весілля, про яке ходять чутки вже кілька тижнів.

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