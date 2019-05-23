23 травня Потап і Настя Каменських зіграли весілля. Факти ICTV дізналися, як починалися стосунки пари і що про них писали у ЗМІ.

Чутки про майбутнє весілля Потапа і Насті Каменських облетіли ЗМІ ще на початку травня. Журналісти наперебій казали, що 23 травня – час Х і домисли про стосунки Насті і Потапа нарешті підтвердяться. Правда, самі артисти офіційної заяви щодо цього тоді не робили, але і не спростовували інформацію.

Ось що тоді на питання про майбутнє весілля відповіла Каменських:

– Коли ти оберігаєш і намагаєшся тримати у таємниці якісь свої штуки, журналісти шукають різні приводи, щоб написати про мене. Я – дуже популярна дівчина, звичайно. І популярна саме тим, що я нікому нічого не показую. Знаєте, заборонений плід – дуже солодкий. Я, власне, і є цим солодким забороненим яблучком. Коли я буду готова і захочу що-небудь оголосити, сказати, розповісти, я обов’язково це зроблю.

Після цього чутки про весілля прокоментував Потап:

– Якщо ми говоримо про 23 травня, то я можу сказати, що 23 травня – це день народження Юри Горового, мого друга. День черепахи – це тварина, яка символізує мудрість.

Проте сьогодні, 23 травня, чутки нарешті підтвердилися і Потап та Настя Каменських святкують весілля.

Потап опублікував кліп Константа, в якому без зайвих натяків зізнається в коханні Каменських.

Під відео репер підтвердив весілля з Настею.

– Багато хто запитує, чому ми так довго все приховували, і тут є відповіді на всі запитання. Це особливий твір, найчесніша річ, яку я коли-небудь писав. Я не назвав би це піснею, треком, синглом, хоч це і стане частиною нового альбому ПТП. Це мої почуття, частина моєї душі і мого серця. Це чесне зізнання чоловіка в коханні до своєї жінки. Зізнання моїй дівчинці Насті Каменських, яку я люблю і на якій одружуся. Це лірика про найголовніше – про союз наших галактик, про нашу любов, – написав Потап під відео на YouTube.

У своєму Instagram Каменських написала про весілля з Потапом.

– Дякую, Потапе, що оберігав нас від зайвих очей, слів, постів. Дякую, що підтримуєш мій вибір, що щастя любить тишу. Дякую, що ми з тобою оберігаємо нашу любов. Нехай ненадовго, ми змогли залишити потаємні емоції і почуття тільки для нас двох! Тепер прийшов час поділитися з шанувальниками частинкою наших почуттів! Сьогодні саме той найособливіший і найщасливіший день для кожної закоханої пари. Ми раді поділитися з вами своїм щастям і вдячні за те, що ви розділите його з нами! – написала вона.

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Земля чутками повниться

Чутки про роман Насті Каменських і Потапа гуляли давно. А почалося все з фотографії артистів на Кубі. На ній нібито Потап і Настя пристрасно цілуються. Правда, на знімку важко розрізнити обличчя, видно лише силуети. Знімок був зроблений у 2013 році.

Часто користувачі самі знаходили місце для домислів. То локації на фото в Instagram їм здалися схожими (значить відпочивають разом), то дуже ніжне слівце промайнуло.

Підігрівали чутки і захоплені коментарі під спільними фото Каменських і Потапа, мовляв, яка прекрасна пара:

– Ви просто створені один для одного. – Ми всі знали, що ви разом! – Тепер ще голосніше кричатимуть, що Льоша любить Настю!!! – Це кохання.

Приводи від Потапа і Насті

Як то кажуть, диму без вогню не буває. А особисті сторінки артистів в Instagram щоразу розпалювали у серцях шанувальників інтерес. Артисти то спільним фото поділяться, то особливо ніжно привітають один одного зі святом. Наприклад, Потап у День народження Каменських присвятив їй романтичний вірш. І це вже не вперше.









Потап і Настя Каменських: що відомо про стосунки зіркової пари / 2 фотографии

Настя і Потап навіть худнули разом – вони на двох скинули 30 кг. При цьому артисти активно ділилися фотографіями своїх тренувань у соцмережах, які нерідко проходили разом.

































Потап і Настя Каменських: що відомо про стосунки зіркової пари / 8 фотографий

А після того, як зірковий дует Потап і Настя оголосив про паузу, артист бере активну участь у творчому житті NK (новий псевдонім Каменських. – Ред.).













Потап і Настя Каменських: що відомо про стосунки зіркової пари / 3 фотографии

Він супроводжує артистку у Латинську Америку, де Каменських будує кар’єру.

Скрін з сторінки Потапа/ realpotap

Також Потап пише їй пісні, а нещодавно з’явився у кліпі Каменських Попа, як у Кім. До речі, він є співавтором цієї пісні.

Приводом для чуток часто ставали спільні фотографії артистів. Наприклад, на цьому знімку видно, що артисти відпочивали разом, ну або перележали разом у солярії. 😉

Часто з’являються фотографії артистів зі світських тусовок.

















Потап і Настя Каменських: що відомо про стосунки зіркової пари / 4 фотографии

Фото: realpotap; kamenskux