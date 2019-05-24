У фіналі 9 сезону шоу Холостяк Микита Добринін обрав Дашу Квіткову. Що відомо про дівчину і як розвивалася історія любові Даші та Микити на проекті, розкажуть Факти ICTV.

Даша Квіткова – переможниця шоу Холостяк 9 сезон. У фіналі проекту Микита Добринін вручив дівчині заповітну каблучку.

Даші 20 років, вона з Києва. Дівчина працює провідним майстром із волосся в одному з салонів Києва.

У Даші велика сім’я – мама працює директором із навчання, а тато – військовий.

Брат Євген – колорист, технолог, сестра Надя – гімнастка, а сестра Настя – перекладач у Швейцарії.

У майбутньому Даша мріє відкрити свій б’юті-простір і затишну кав’ярню, а також відвідати Нью-Йорк.

Від початку в Микити і Даші зав’язалася особлива історія. Саме з Дашею у холостяка стався перший поцілунок на проекті.

Під час групового побачення у нічному клубі Микита запросив дівчину на індивідуальне спілкування.

Пара усамітнилася в романтичній обстановці, але розмова тривала недовго – взаємне тяжіння переросло в поцілунок.

– Мені було приємно, як вона дивиться на мене. Була якась хімія між нами, – зізнався холостяк.

Всі зустрічі Микити і Даші були наповнені ніжністю і теплом. А у Франції пара не змогла стримати почуттів і поцілувалася на очах у інших учасниць шоу.

Під час знайомства з родиною Даші Микита дізнався, що дівчина по-справжньому в нього закохана. Це приємно здивувало холостяка.

Щоправда сім’я Микити не розділила захват щодо Даші. Мамі холостяка здалося, що дівчина говорить шаблонними фразами та погоджується з усіма доводами батьків.

Незважаючи на це, любов перемогла всі сумніви та страхи. Як склалися стосунки Даші та Микити, дізнаємося зовсім скоро!

До слова, якщо вам цікаво, що постить Даша з Холостяка в Instagram, ловіть фото.





































Фінал Холостяка 9: як розвивалися стосунки Даші та Микити / 9 фотографий

Нагадаємо, у минулому сезоні шоу Холостяк головним героєм був музикант Рожден Анусі. Він обрав Іванку, але пара розлучилася.

Фото: kvittkova