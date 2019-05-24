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Холостяк 9: кого обрав Добринін у фіналі

У фіналі шоу Холостяк 9 Микита Добринін обрав Дашу.

Холостяк 9: кого обрав Добринін у фіналі

Микита Добринін зробив свій вибір – переможницею дев’ятого сезону Холостяк стала Даша.

Перед відповідальним рішенням холостяк провів два незабутніх побачення з Лілею і Дашею у сонячній Італії. Перше побачення було з Дашею. Холостяк вирішив пройти останні завдання на карті, яку дівчина подарувала ще на першій вечірці. Вони змінили імідж разом, з’їли одну макаронину на двох.

Крім романтики були і розбіжності між закоханими. Даша розповіла про неприємні моменти, про свої образи і невдоволення.

Друге побачення було з Лілією. Холостяк і дівчина вирушили до вулкану. Під час поїздки у них стався конфлікт. Але не дивлячись на це, на побаченні було багато теплих моментів, поцілунків і гарячих обіймів.

Читайте: Фінал Холостяка 9: як розвивалися стосунки Даші та Микити

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Холостяк 9: кого обрав Добринін у фіналі / 7 фотографий

До речі,  раніше думки користувачів щодо того, хто переможе у шоу Холостяк розійшлися, проте більшість проголосувала за Дашу.

Фото: holostyakstb

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