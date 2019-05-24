PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Кого обере Добринін? Найсексуальніші учасниці шоу Холостяк 9 (ГОЛОСУВАННЯ)

Фінал 9 сезону шоу Холостяк зовсім близько. Вже 24 травня, Микита Добринін зробить свій вибір. Факти ICTV пропонують оцінити та проголосувати за дівчину, яка найбільше підходить холостяку.

Кого обере Добринін? Найсексуальніші учасниці шоу Холостяк 9 (ГОЛОСУВАННЯ)

9 сезон шоу Холостяк наближається до фіналу! Розв’язка найромантичнішого шоу країни вже цієї п’ятниці, 24 травня.

Головний героєм Холостяка 9 став ведучий телеканалу М1 і радіостанції Русское радио Україна, головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Микита Добринін.

На першій церемонії з майже 30 претенденток холостяк вручив троянди лише 17 дівчатам.

Однак до фіналу вдалося дійти лише двом дівчатам – Даші та Лілі.

Хто з дівчат завоює серце Микити Добриніна?

Читайте: Холостяк 9: що відомо про холостяка

Учасниці шоу Холостяк 9 сезон

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Кого обере Добринін? Найсексуальніші учасниці шоу Холостяк 9 (ГОЛОСУВАННЯ) / 17 фотографий

Нагадаємо, у минулому сезоні шоу Холостяк головним героєм був музикант Рожден Анусі. Тоді за підсумками шоу він обрав Іванку, але в червні стало відомо, що пара розлучилася.

Фото: holostyakstb

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка