Головний приз Каннського кінофестивалю отримав фільм Паразити корейського режисера Пон Джун Хо.

На Каннському кінофестивалі оголосили переможців 2019 року. Лауреатом головної премії – Золотої пальмової гілки — став фільм Паразити режисера Пон Джун Хо.

Пон Джун Хо став першим представником Південної Кореї, який отримав цей престижний приз в Каннах.

Нагороду режисер отримував з рук легендарної французької актриси Катрін Деньов.

Читайте: Каннський кінофестиваль 2019: журі і хто представить Україну

Приз за кращу чоловічу роль отримав Антоніо Бандерас (Біль і слава Педро Альмодовара), за кращу жіночу роль — Емілі Бічем (Малюк Джо Джесіки Хауснер).

Нагадамо, на Каннському кінофестивалі український боксер Олександр Усик зустрівся з британським режисером Анілом Ахмадом.

Джерело: Festival de Cannes

Фото: Festival de Cannes