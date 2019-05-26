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Золоту пальмову гілку отримав фільм Паразити

Головний приз Каннського кінофестивалю отримав фільм Паразити корейського режисера Пон Джун Хо.

Золоту пальмову гілку отримав фільм Паразити

На Каннському кінофестивалі оголосили переможців 2019 року. Лауреатом головної премії – Золотої пальмової гілки — став фільм Паразити режисера Пон Джун Хо.

Пон Джун Хо став першим представником Південної Кореї, який отримав цей престижний приз в Каннах.

Нагороду режисер отримував з рук легендарної французької актриси Катрін Деньов.

Читайте: Каннський кінофестиваль 2019: журі і хто представить Україну

Приз за кращу чоловічу роль отримав Антоніо Бандерас (Біль і слава Педро Альмодовара), за кращу жіночу роль — Емілі Бічем (Малюк Джо Джесіки Хауснер).

Нагадамо, на Каннському кінофестивалі український боксер Олександр Усик зустрівся з британським режисером Анілом Ахмадом.

Джерело: Festival de Cannes

Фото: Festival de Cannes

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