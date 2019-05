Останній дозор – документальний фільм про зйомки Гри престолів. Про що фільм і як відреагували актори – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Гра престолів закінчилася, тому на телеканалі HBO відбулася прем’єра Останнього дозору — двогодинного документального фільму про створення заключного сезону культової фентезійної саги.

Фільм називається в оригіналі Game of Thrones: The Last Watch, і в рамках нього режисер показав залаштунки зйомок Гри престолів, як люди працювали над виробництвом саги та які емоції були у акторів.

В одному з епізодів показали збори акторів, на яких вперше читали сценарій фінальної серії. У цьому моменті можна побачити реакцію Кіта Харінгтона (Джон Сноу) на вбивство героїні Емілії Кларк (Дейенеріс).

За сюжетом, Джон Сноу вбиває свою кохану ударом кинджала в серце.

Kit and Emilia reacting to Jon killing Dany#TheLastWatch pic.twitter.com/hraiPhMvD5 — Jillian Sederholm (@JillianSed) May 27, 2019

Кіт Герінґтон починає плакати, а Емілія Кларк сповзає на підлогу, коли вони дізнаються, що їх чекає в кінці серіалу, – як відомо, за сюжетом Джон Сноу вбиває свою родичку і кохану Дейенеріс, коли та остаточно сходить з розуму, після чого її тіло забирає дракон.

Читайте: У фіналі Гри престолів помітили пластикові пляшки

Дивіться трейлер Останнього дозору

Нагадаємо, фінальну серію Гри престолів подивилися понад 19 млн американських телеглядачів. Це рекорд для каналу НВО.