Всесвітньо відома австралійська поп-виконавиця Кайлі Міноуг відзначає свій День народження, їй виповнився 51 рік. Ми зібрали найцікавіші факти про зірку, а також її найкращі образи за всю кар’єру.

Кайлі Енн Міноуг народилася в австралійському Мельбурні у 1968 році. Вона росла сором’язливою дитиною, тому у шкільних заходах намагалася не брати участь.

Лише одного разу майбутня співачка і актриса виступила разом з іншими учнями у постановці Попелюшка. Дівчинка з дитинства віддавала перевагу заняттям з хореографії та музики.

А популярною Кайлі стала ще на початку 1980-х років, у шкільному віці, завдяки ролі в австралійській телевізійній мильній опері Сусіди.

Серед успішних пісень, записаних Міноуг з 1987 року, можна виділити Especially For You (1988, дует з Джейсоном Донованом), Better the Devil You Know (1990, лід-сингл з третього альбому, записаного ще зі Стоком, Ейткеном і Уотерманом), Where the Wild Roses Grow (1995, дует з Ніком Кейв), Slow (2003, лід-сингл c альбому Body Language), 2 Hearts (2007, лід-сингл з альбому X) і All the Lovers (2010, лід-сингл c альбому Aphrodite).

Ну, а одним з найпопулярніших треків стала композиція Can not Get You Out Of My Head.

Читайте: Меган Фокс – 32! Найкращі ролі і найбільш спокусливі образи (ГОЛОСУВАННЯ)

Цікаві факти:

У 2005 році Кайлі зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров’ям. У артистки діагностували рак грудей. Цей рік був дуже важким для Міноуг і її сім’ї. Виконавиця пройшла хіміотерапію і перенесла важку операцію.

– Діагноз дає тобі нове відчуття життя: якщо ти прямо зараз не зробиш те, що хочеш, ти можеш не зробити цього ніколи, – каже співачка.

Також вона додала, що у неї немає тренера і вона не ходить до спортзалу.

– Люди думають, що ті, у кого діагностували рак, стають одержимі здоровим способом життя, але це точно не про мене, – підсумувала вона.

У 2016 році Кайлі Міноуг розповіла в інтерв’ю виданню The Sunday Times Magazine про те, що навряд чи коли-небудь стане матір’ю, оскільки не зможе народити дітей. За словами виконавиці, небезпечне ракове захворювання стало перепоною на шляху до втілення мрії.

У лютому 2017 стало відомо, що Кайлі Міноуг виграла в суді у американської моделі Кайлі Дженнер. Австралійська співачка заборонила використовувати ім’я в назві косметичної лінії.

Кайлі Міноуг продовжує активно розвиватися і в бізнесі. Австралійка представила дебютну колекцію окулярів, випущену спільно з брендом Specsavers, ставши обличчям рекламної кампанії.

Кайлі знімалася в багатьох фільмах, серед яких Злочинці, Вуличний боєць, Мулен Руж, Доктор Хто, Розлом Сан-Андреас тощо.

Також пропонуємо кілька цитат від Кайлі Міноуг:

Я ніколи не будую далеких планів. Я живу, насолоджуючись тим, що відбувається прямо зараз.

Самотність – це майже завжди тиша, а тиша – це найкращий момент, щоб прислухатися до себе.

У всіх хороших пісень завжди є гарне минуле. Хороші пісні не народжуються з нічого.

Ненавиджу тісноту: занадто тісний одяг і занадто тісні відносини – речі одного порядку. Ні в чому не можна відчувати скутість.

Для мене вміння пережити щось – це вміння бути швидкою. Якщо ти живеш швидко, біда і йде швидко.

Нагадаємо, у жовтні фанати зловили Кайлі Міноуг на фотошопі.