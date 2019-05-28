НВО опублікував трейлер четвертого епізоду міні-серіалу про аварію на Чорнобильській АЕС.

Четвертий епізод серіалу Чорнобиль вийде на екрани 27 травня 2019 року під назвою Щастя всього людства.

Трейлер епізоду триває трохи менше хвилини.

– Валерій Легасов і радянський віце-прем’єр-міністр Борис Щербина розглядають можливість використання місячних роверів для видалення радіоактивного сміття, в той час як Уляна стикається з перешкоджанням уряду, намагаючись визначити причину вибуху, – йдеться в описі трейлеру.

Назва першого епізоду – це точний час аварії, що сталася на ЧАЕС – 1:23:45. Другий епізод отримав назву Будь ласка, зберігайте спокій, а третя серія – Відкрийся широко, о Земле.

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Режисером проекту став швед Юхан Ренк, відомий такими роботами, як Вікінги, Ходячі мерці та У всі тяжкі, а також кліпами для Мадонни і Ріанни.

В головних ролях – Емілі Вотсон, Джаред Гарріс та Стеллан Скашгорд, який грає заступника голови Ради міністрів СРСР Бориса Щербину.

Серіал складається з п’яти епізодів і показує велику мережу брехні, яка пронизувала всі рівні Радянського Союзу та призвела до аварії і спроби її приховати.

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