НВО опублікував трейлер п’ятого завершального епізоду міні-серіалу про аварію на Чорнобильській АЕС.

П’ятий епізод серіалу Чорнобиль вийде на екрани третього червня 2019 року під назвою Вічна пам’ять.

Трейлер епізоду триває трохи менше хвилини.

У п’ятому епізоді Валерій, Борис та Уляна ризикуючи життям та репутацією, розкривають правду про Чорнобиль.



Назва першого епізоду – це точний час аварії, що сталася на ЧАЕС – 1:23:45. Другий епізод отримав назву Будь ласка, зберігайте спокій, третя серія – Відкрийся широко, о Земле, а четверта – Щастя всього людства.

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Режисером проекту став швед Юхан Ренк, відомий такими роботами, як Вікінги, Ходячі мерці та У всі тяжкі, а також кліпами для Мадонни і Ріанни.

В головних ролях – Емілі Вотсон, Джаред Гарріс та Стеллан Скашгорд, який грає заступника голови Ради міністрів СРСР Бориса Щербину.

Серіал складається з п’яти епізодів і показує велику мережу брехні, яка пронизувала всі рівні Радянського Союзу та призвела до аварії і спроби її приховати.

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