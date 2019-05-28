Після весілля Настя Каменських і Потап вирушили у подорож та час від часу діляться фотографіями з медового місяця.
Настя Каменських поділилася з шанувальниками фотографіями з весільної подорожі. На першому фото вона разом з Потапом стоїть на причалі, вони обіймаються.
– Стільки років мовчання і тут прорвало. Щастя вам! Такі щасливі. Улюблена пара, – написали підписники під фотографією.
На другому фото Каменських позує одна. Вона стоїть у купальнику біля білої пляжної парасольки.
Як Настя Каменських і Потап проводять медовий місяць / 2 фотографии
Читайте: Весілля Потапа і Насті Каменських – перші кадри
Нагадаємо, що 23 травня Настя і Потап зіграли весілля. Факти ICTV писали, хто із зіркових гостей прийшов на церемонію і який ресторан орендували молодята.
Раніше ми писали, як починалися стосунки пари і що про них писали у ЗМІ.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+