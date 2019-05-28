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Як Настя Каменських і Потап проводять медовий місяць

Після весілля Настя Каменських і Потап вирушили у подорож та час від часу діляться фотографіями з медового місяця.

Як Настя Каменських і Потап проводять медовий місяць

Настя Каменських поділилася з шанувальниками фотографіями з весільної подорожі. На першому фото вона разом з Потапом стоїть на причалі, вони обіймаються.

– Стільки років мовчання і тут прорвало. Щастя вам! Такі щасливі. Улюблена пара, – написали підписники під фотографією.

На другому фото Каменських позує одна. Вона стоїть у купальнику біля білої пляжної парасольки.

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Як Настя Каменських і Потап проводять медовий місяць / 2 фотографии

Читайте: Весілля Потапа і Насті Каменських – перші кадри

Нагадаємо, що 23 травня Настя і Потап зіграли весілля. Факти ICTV писали, хто із зіркових гостей прийшов на церемонію і який ресторан орендували молодята.

Раніше ми писали, як починалися стосунки пари і що про них писали у ЗМІ.

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