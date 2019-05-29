Кіт Гарінґтон, який зіграв Джона Сноу в Грі престолів, лікується від стресу, нервового виснаження і зловживання алкоголем.

Актор Кіт Гарінґтон, котрий зіграв роль Джона Сноу в серіалі Гра престолів, зараз проходить курс лікування.

– Кіт вирішив використати перерву в своєму графіку для роботи над деякими особистими проблемами, – сказав агент Гарінґтона.

Гарінґтон впав у легку депресію через фінал серіалу і лікувався від стресу, нервового виснаження та зловживання алкоголю. Він звернувся в клініку США за допомогою за кілька тижнів до виходу останньої серії.

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Гарінґтон раніше в цьому році говорив, що йому важко впоратися зі славою, яка прийшла після серіалу.

– Наче я повинен відчувати себе найщасливішою людиною у світі, але насправді я відчував себе дуже вразливим, – сказав він.

Нагадаємо, фінальну серію Гри престолів подивилися понад 19 млн американських телеглядачів. Це рекорд для каналу НВО.

Джерело: Page Six