Чорнобиль посів першу сходинку в рейтингу найкращих серіалів.

Серіал Чорнобиль виробництва HBO посів першу сходинку в рейтингу 250 найкращих серіалів за версією найбільшого кінопорталу IMDB.

До слова, до трійки лідерів не потрапили такі культові серіали як Гра престолів і У всі тяжкі.

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Друге місце зайняв серіал Планета Земля II, третє – Брати по зброї.

10 найкращих серіалів на IMDB

Чорнобиль (9,6 – 52 тис. голосів)

Планета Земля II (9,5 – 71 тис. голосів)

Брати по зброї (9,4 – 317 тис. голосів)

Планета Земля (9,4 – 147 тисяч голосів)

У всі тяжкі (9,4 – 1,2 млн голосів)

Гра престолів (9,4 – 1,5 млн голосів)

Наша Планета (9,3 – 10 тис. голосів)

Прослушка (9,3 – 244 тис. голосів)

Космос: Простір і час (9,2 – 95 тис. голосів)

Блакитна планета (9,2 – 19 тис. голосів)

До слова, все, що необхідно знати про прем’єру Чорнобиля – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: IMDB