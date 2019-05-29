Кліп Кабріолет гурту Ленінград розповідає про дівчину, яка забула про своє весілля.

Кліп Кабріолет гурту Ленінград вийшов 28 травня і за добу піднявся на 2 місце у трендах YouTube.

Зараз лічильник відеохостингу показує більше 2,5 млн переглядів цієї відеороботи.

У центрі сюжету перебуває дівчина, яка через бурхливу вечірку забула про своє весілля.

На тому, як вона добирається на авто до нареченого на церемонію, побудовано увесь гумор у кліпі.

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До слова, головну героїню грає актриса Алла Міхєєва, відома за участю в російській програмі Вечірній Ургант.

До слова, раніше вийшов кліп гурту Ленінград – Золото.