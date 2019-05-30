Під час VIII Національного молитовного сніданку України, що проходив у Києві 30 травня, співак та кіноактор Михайло Хома (Дзідзьо) розчулив присутніх історією свого народження.

Михайло Хома розповів, що його могло б не бути. Лікарі радили його мамі зробити аборт. Вона отримала сильні опіки. Коли вже планували операцію з пересадки шкіри, з’ясувалося, що вона була вагітною на другому місяці. Незважаючи на всі найстрашніші прогнози, вона відмовилася від операції, антибіотиків та обезболювальних та твердо вирішила народжувати.

Дзідзьо розчулив зал своєю історією та закликав українців не робити аборти.

За словами організаторів, історія народження Михайла Хоми дуже щира і стала підтримкою для багатьох людей.

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– Цього року Молитовний сніданок приурочений до Року сім’ї. На жаль, в Україні немає інституту, який би займався питаннями родини, сімейних цінностей. При цьому статистика сьогодення жахає: 65% українських пар розлучається, понад 80% дітей виховується в неповних родинах, щодоби внаслідок абортів вбивають близько тисячі дітей, – розповів координатор Молитовного сніданку Павло Унгурян.

Нагадаємо, українська співачка Оля Полякова вирішила створити власну політичну партію.