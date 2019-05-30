HBO незаконно використала уривки з п’єси українського драматурга Павла Ар’є в серіалі Чорнобиль.

Український драматург Павло Ар’є заявив, що американська компанія HBO без дозволу використала уривки з п’єси у четвертій серії серіалу Чорнобиль.

За словами Ар’є, його навіть не поставили до відома.

– Я не знаю, як пояснити свій стан… І не пишіть тут, будь ласка, про гроші або що я примазатися вирішив до чужого успіху. Або пишіть… Я не знаю, як зібрати себе, у мене в носі згустки крові, тому що тиск був вчора 215, – написав він.

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У серії без дозволу використали компіляцію зі сцен його п’єси, в тому числі монолог баби Приси.

– Суд, адвокати і багато неприємних справ… Набирайся сил, тому що доведеться все це пройти, – пишуть в коментарях.

Нагадаємо, серіал Чорнобиль посів першу сходинку в рейтингу найкращих серіалів.