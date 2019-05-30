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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Макс Барських оголосив другий світовий тур

Макс Барських оголосив другий світовий тур і представив офіційне промо відео на трек Неземная.

Макс Барських

Макс Барських розширює географію концертів після шоу Тумани, яке тривало два роки і побувало в 15 країнах.

Другий світовий тур артиста охопить Австралію, США, Канаду, країни Балтії, Казахстан, Велику Британію, Німеччину, Польщу, Данію і т.д. Тур стартує зі столиці Литви – Вільнюс, після чого співак відправиться у Білорусь, Латвію і Німеччину.

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NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020 отримав назву однойменного хіта, який до офіційного релізу окупував головні чарти топових радіостанцій СНД. Всього за два місяці він пролунав в ефірі радіо близько 200 тисяч разів.

У рамках майбутнього туру Макс Барських презентує оновлене шоу 7.

Макс Барських – Неземная (офіційне промо відео)

Тим часом Олег Винник презентував пісню Наталя-Наталі, в якій радить хороші ліки від інтернет-залежності.

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