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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Найкращу пісню за всю історію виконали The Beatles

Композиція Yesterday британського гурту The Beatles очолила топ-100 найкращих пісень всіх часів і народів від видання 24/7 Wall Street.

The Beatles

При складанні списку найкращих пісень враховувалися їх продаж, поява у хіт-параді Billboard, кількість каверів і популярності серед меломанів.

Найкращою композицією в історії людства стала Yesterday гурту The Beatles, що вийшла в 1965 році.

На другому місці – пісня Bridge Over Troubled Water американського дуету Simon & Garfunkel (Пол Саймон і Арт Гарфанкел).

Трійку лідерів замикає композиція Rolling In The Deep британської співачки Adele.

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До десятки потрапили ще два хіти The Beatles – Hey Jude і Let it be, а також All of Me американського співака Джона Ледженда, Bad Romance співачки Леді Гаги, Bohemian Rhapsody гурту The Queen і Is not No Sunshine Білла Уізерса.

До слова, рік тому Адель очолила топ-10 найбагатших молодих співачок Британії.

Джерело: 24/7 Wall Street

Фото: The Beatles

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