З’явився перший тизер фільму Рембо 5: Остання кров.

Вийшов перший тизер фільму Рембо 5: Остання кров. Це нова частина циклу бойовиків зі Сильвестром Сталлоне, яка розповідає нам історію про ветерана війни у В’єтнамі Джона Рембо. Героєві належить врятувати дочку своєї подруги від мексиканського злочинного картеля, який промишляє торгівлею людьми та сексуальним рабством.

Режисером фільму став Адріан Грюнберг, який раніше зняв Веселі канікули. Сценарій написали Сильвестр Сталлоне і Меттью Сірюльнік.

Прем’єра фільму відбудеться 19 вересня.

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