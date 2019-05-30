30 травня відбудеться світова прем’єра продовження блокбастера про Ґодзіллу. Факти ICTV вже подивилися стрічку та діляться враженнями.

Сюжет

Фільм Ґодзілла II Король монстрів – це вже третя стрічка зі Всесвіту монстрів (MonsterVerse). Медіафраншиза належить Warner Bros. і присвячена вигаданим в Японії кайдзю – велетенським істотам, головними серед яких стали Ґодзілла та Кінг-Конг.

Перший фільм про гігантського ящера вийшов у 2014 році, потім був Конг: Острів черепа у 2017-му, а тепер нам знову пропонують стати свідками пробудження Ґодзілли.

Причому фільм мав вийти ще влітку 2018-го, але його двічі переносили, аби не змагатися за бокс-офіс спершу з Бамблбі, а потім з фільмами Marvel. Зате тепер нам недовго чекати продовження, адже на наступний рік заплановано двобій Ґодзілли та Кінг-Конга у фільмі-кросовері.

У стрічці Ґодзілла II Король монстрів сюжет завели на звичні для серії рейки. Древні кайдзю починають прокидатися від віковічного сну і загрожують людству. Поки уряди безрезультатно намагаються зрозуміти, що до чого, могутня корпорація Монарх діє.

Адже саме ці люди вивчають кайдзю від самої першої їх появи. І вони як ніхто знаються на сильних та слабких сторонах монстрів. А їхні науковці, доктор Емма Рассел та доктор Ісіро Серізава, навіть впевнені, що не всі кайдзю погані.

Хоча для тих, хто бачив хоч кілька фільмів про Ґодзіллу, цілком зрозуміло, що ящер частіше виступає на нашому боці, захищаючи людство від інших кайдзю. Та це не останнє дивне рішення сценариста і режисера Майкла Догерті.

Режисерська робота

Майкл Догерті до цього завів у глухий кут франшизу Людей Ікс і тепер взявся зробити те саме з Ґодзіллою. В мене просто немає інших пояснень того, як можна було звести сюжет фільму до екотерористів, що хочуть пробудити кайдзю, аби прорідити людство. Тобто homo sapiens нівечать планету, тому давайте їх провчимо, розбудивши супер-монстрів.

Цей примітивізм ще можна пробачити, все ж таки фільм про кайдзю – це, насамперед, блокбастер зі спецефектами. Але й тут все не так гладко. Бо бюджету в $200 млн вистачило лише на дві видовищні битви.

Решту фільму нам демонструють різні куточки світу, де прокидаються кайдзю, але, незважаючи на масштабність, спостерігати за цим нецікаво. І, звичайно, не обійшлося без нічних сцен та всіляких штормів-буревіїв, де темрява та тремтяча камера не дають розібрати абсолютно нічого.

Актори

Догерті спробував додати інтригу в сюжет за допомогою сімейства Рассел, які в минулий прихід Ґодзілли втратили сина. Емма Рассел (Віра Фарміга) працює в Монарху і впевнена, що монстри не такі вже й погані.

Її колишній чоловік Марк Рассел (Кайл Чандлер) не може змиритися з втратою сина і вірить, що створінням, що легко знищують цілі міста, немає місця на нашій планеті, тож їх потрібно перебити всіх до одного.

А їх дочка Медісон не може вирішити, кого з батьків вона любить більше, тож весь час кидається в крайнощі. Зіграла її Міллі Боббі Браун, для якої це дебют у великому кіно.

Абсолютна алогічність мотивації та вчинків героїв і мінімальна можливість вдавати на екрані щось, окрім страждань та розпачу, не дають змоги говорити про якість акторської гри.

Те ж саме можна сказати про головного поганця – екотерориста у виконанні Чарльза Денса.

Взагалі, за діалоги фільм варто номінувати на Золоту малину – премію для найгірших у світі кіно.

Головними ж дійовими особами стрічки за правом стали кайдзю. Всього у фільмі йдеться майже про два десятки цих створінь, але зблизька нам покажуть лише чотирьох. Насамперед, це буде вже не раз згаданий Ґодзілла, а також велетенська міль Мотра, гігантський птеранодон Родан та Кінг Гідора – трьохголовий Змій Горинич.

Монстри достойно анімовані, а звуковий супровід у хорошому кінотеатрі дійсно примусить вас тремтіти. До речі, тварюки відчутно підросли порівняно з минулими картинами, Ґодзілла сягнув майже 120 метрів у висоту, а Кінг Гідора – 160 метрів. Якщо колись вони були розміром з п’ятиповерхівку, то тепер – це справжні хмарочоси.

Враження

Фільм Ґодзілла II Король монстрів вийшов не надто вдалим блокбастером про протистояння величезних монстрів. Ніхто й не очікує від подібного кіно серйозної драматургії та закрученого сюжету. Але два роки тому ми спостерігали за тим, як Том Гіддлстон ховався у черепах динозаврів, поки Кінг-Конг хвацько боровся з велетенським кальмаром. І це було весело.

Тепер же нам пропонують битву мегаящірки та Змія Горинича з трьома головами, але доповнюють це якоюсь маячнею про екотерористів та радіоактивних кайдзю, немов з Чорнобиля.

Заряджання Ґодзілли ядерними боєголовками, таємні тунелі на дні океану, що пронизують земну кору, та натяки на монстрів з інших планет вже ні на яку голову не налазять.

Ґодзілла II Король монстрів – це перший голлівудський сіквел у серії, і він доводить, що не варто розтягувати цей атракціон на декілька фільмів, бо сюжету не вистачає навіть на дві години.

Сюжет: 7/10

Режисерcька робота: 6/10

Актори: 6/10

Враження: 7/10

Загальна оцінка: 6,5/10

Дмитро Сидоренко

Фото: Kinomania Films Distribution

Відео: Warner Bros. Pictures Ukraine