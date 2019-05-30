Британська письменниця Джоан Роулінг випустить чотири нові розповіді по всесвіту Гаррі Поттера.

Джоан Роулінг випустить чотири нові розповіді по всесвіту Гаррі Поттера.

Письменниця акцентує увагу на уроках чародійства у Хогвартсі.

Роулінг докладно розповість про фольклор і магію, які лежать в основі історій про Гаррі Поттера.

У двох розповідей вже є назви. Перша називається Гаррі Поттер: Подорож через ворожіння і астрологію, а друга – Гаррі Поттер: Подорож через догляд за магічними істотами.

Читайте: Джоан Роулінг розкрила таємницю Гаррі Поттера

Вони будуть опубліковані 27 червня в електронному вигляді і з’являться на офіційному сайті Джоан Роулінг.

Дата виходу інших двох розповідей поки не називається.

Про те чи буде друкована версія книги також невідомо.

Нагадаємо, в Бірмінгемі внаслідок крадіжки зі зломом зник приквел до епопеї про Гаррі Поттера, який Джоан Роулінг написала на поштовій листівці.