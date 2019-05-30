PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Роулінг випустить продовження Гаррі Поттера

Британська письменниця Джоан Роулінг випустить чотири нові розповіді по всесвіту Гаррі Поттера.

гарри портер

Джоан Роулінг випустить чотири нові розповіді по всесвіту Гаррі Поттера.

Письменниця акцентує увагу на уроках чародійства у Хогвартсі.

Роулінг докладно розповість про фольклор і магію, які лежать в основі історій про Гаррі Поттера.

У двох розповідей вже є назви. Перша називається Гаррі Поттер: Подорож через ворожіння і астрологію, а друга – Гаррі Поттер: Подорож через догляд за магічними істотами.

Читайте: Джоан Роулінг розкрила таємницю Гаррі Поттера

Вони будуть опубліковані 27 червня в електронному вигляді і з’являться на офіційному сайті Джоан Роулінг.

Дата виходу інших двох розповідей поки не називається.

Про те чи буде друкована версія книги також невідомо.

Нагадаємо, в Бірмінгемі внаслідок крадіжки зі зломом зник приквел до епопеї про Гаррі Поттера, який Джоан Роулінг написала на поштовій листівці.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка