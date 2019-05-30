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Що відомо про чоловіка Полякової та реакція на рішення співачки йти у політику

Рішення Олі Полякової йти у політику підвищило інтерес не тільки до співачки, але і до її чоловіка. Хто він, чим займається і як відреагував на рішення дружини створити партію – далі у матеріалі.

Що відомо про чоловіка Полякової та реакція на рішення співачки йти у політику

Наміри Олі Полякової йти у політику підігрівають інтерес до її персони, зростає він і до її чоловіка.

Про чоловіка Полякова розповідає не часто. Відомо, що звуть його Вадим і займається він бізнесом, а також продюсуванням артистки. Він набагато старше Полякової, проте на скільки саме не зрозуміло.

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Як Полякова познайомилася з чоловіком

Перша зустріч Олі Полякової з чоловіком відбулася на кораблі. Він замовив її виступ на свій День народження. У цей вечір сам Бог влаштував неймовірні спецефекти, щоб Полякова підкорила серце майбутнього чоловіка.

– Почалася справжня гроза. Картина вийшла вражаюча: захід сонця, багряне небо, злива і Оля у своїй рожевій сукні. Ні за які гроші такі інсталяції не зробиш, – згадує Вадим.

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Реакція чоловіка на політичні амбіції Полякової

На бажання Полякової йти у політику, чоловік відреагував спокійно. За словами артистки, коханий її у всьому підтримує.

Читайте: У Винника відповіли, чи збирається співак у політику

До речі, раніше ми писали, навіщо Полякова йде в політику і що відомо про партію.

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