У нових фільмах про Бетмена роль однойменного супергероя зіграє Роберт Паттінсон.
Актор Роберт Паттінсон зіграє роль Бетмена у новій трилогії фільмів від Warner Bros.
На роль супергероя також претендував англійський актор Ніколас Холт, який відомий роллю Звіра у фільмах Люди Ікс.
Вихід першого фільму трилогії, який носить назву Бетмен, запланований на 2021 рік, а зйомки повинні почати вже цього року.
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Стрічка розповість про становлення Брюса Вейна як лицаря Готема, тому на роль шукали молодого актора.
До слова, золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю отримав фільм корейського режисера Пон Джун Хо Паразити.
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