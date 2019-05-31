PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

На роль Бетмена затвердили нового актора

У нових фільмах про Бетмена роль однойменного супергероя зіграє Роберт Паттінсон.

Роберт Паттінсон

Актор Роберт Паттінсон зіграє роль Бетмена у новій трилогії фільмів від Warner Bros.

На роль супергероя також претендував англійський актор Ніколас Холт, який відомий роллю Звіра у фільмах Люди Ікс.

Вихід першого фільму трилогії, який носить назву Бетмен, запланований на 2021 рік, а зйомки повинні почати вже цього року.

Читайте: Рецензія на фільм Ґодзілла II Король монстрів: чорнобильський ящір

Стрічка розповість про становлення Брюса Вейна як лицаря Готема, тому на роль шукали молодого актора.

До слова, золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю отримав фільм корейського режисера Пон Джун Хо Паразити.

Джерело: The Hollywood Reporter

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рецензія на фільм Ґодзілла II Король монстрів: чорнобильський ящір
З Грінуеєм і без російських фільмів. У Києві стартує кінофестиваль Молодість
Рецензія на фільм Аладдін: ромський мюзикл Гая Річі
Фільм про Бріджит Джонс може отримати продовження
Каннський кінофестиваль 2019: вечірки і перші нагороди
Роберт Паттінсон зіграє Бетмена у новому фільмі
Каннський кінофестиваль 2019: журі і хто представить Україну
Чаклунка: Володарка темряви – перший трейлер фільму з Анджеліною Джолі
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка