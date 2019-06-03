Графік виходу всіх серій п’ятисерійного міні-серіалу Чорнобиль від HBO – у матеріалі Фактів ICTV.

На телеканалі HBO 6 травня відбулася прем’єра п’ятисерійної драми Чорнобиль, заснованої на реальних подіях – про аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Графік виходу серій Чорнобиля від HBO:

1 серія – 6 травня 2019 (понеділок);

2 серія – 13 травня 2019 (понеділок);

3 серія – 20 травня 2019 (понеділок);

4 серія – 27 травня 2019 (понеділок);

5 серія (фінальна) – 3 червня 2019 (понеділок).

Перша серія Чорнобиля в Україні буде доступна для легального перегляду на платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv з підпискою, що включає колекцію Амедіатека.

Днями НВО опублікував також трейлер другої серії Чорнобиля, яка вийде 13 травня.

Читайте: Вийшов трейлер серіалу Чорнобиль від HBO

Раніше HBO вже показав на знімках сцени з серіалу Чорнобиль.

Фото: HBO