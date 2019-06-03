PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

У серіалі Чорнобиль знайшли ляп з “майбутнього”

Глядачі знайшли у серіалі Чорнобиль від HBO ляп з пам’ятником ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Серіал Чорнобиль

У серіалі Чорнобиль від HBO знайшли сцену, в якій можна побачити пам’ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС, який встановили до 25-х роковин катастрофи.

Пам’ятник знаходиться у Києві, неподалік від бібліотеки імені Вернадського.

Глядачі вже неодноразово помічали неточності творців серіалу у відображенні СРСР, проте до цього вони були незначними.

Читайте: Чорнобиль 2019: дати виходу і де дивитися онлайн

Варто сказати, що користувачі досить поблажливо поставилися до ляпу у серіалі Чорнобиль.

До слова, у серіалі Чорнобиль незаконно використали уривки з п’єси українського драматурга Павла Ар’є.

Фото: Сергій Дода

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка