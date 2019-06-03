Глядачі знайшли у серіалі Чорнобиль від HBO ляп з пам’ятником ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

У серіалі Чорнобиль від HBO знайшли сцену, в якій можна побачити пам’ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС, який встановили до 25-х роковин катастрофи.

Пам’ятник знаходиться у Києві, неподалік від бібліотеки імені Вернадського.

Глядачі вже неодноразово помічали неточності творців серіалу у відображенні СРСР, проте до цього вони були незначними.

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Варто сказати, що користувачі досить поблажливо поставилися до ляпу у серіалі Чорнобиль.

До слова, у серіалі Чорнобиль незаконно використали уривки з п’єси українського драматурга Павла Ар’є.

Фото: Сергій Дода