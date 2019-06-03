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Якби я була не я: Аlyona Alyona представила новий кліп

Аlyona Alyona представила кліп-анімацію на пісню Якби я була не я з альбому Пушка.

Якби я була не я: Аlyona Alyona представила новий кліп

Аlyona Alyona представила відео на пісню Якби я була не я, яка увійшла до дебютного альбому української реп-виконавиці Пушка.

Новий кліп являє собою анімацію, автором якої став мультиплікатор Сашко Даниленко.

У кліпі губи реперші опиняються серед морських хвиль, соняшників, пшеничних полів і навіть на земній кулі.

Читайте: NY Times назвав Аlyona Alyona однією із найцікавіших виконавиць з Європи

Варто відзначити фольклорні мотиви, які представлено у відео.

Нагадаємо, раніше вийшов кліп Alyona і Alina Pash – Падло.

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