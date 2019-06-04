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Jay-Z став першим у світі репером-мільярдером – Forbes

Американський репер Jay-Z став першим хіп-хоп-виконавцем, який заробив $1 млрд.

Jay-Z

49-річний репер Jay-Z став першим у світі хіп-хоп-виконавцем, чий статок становить $1 млрд.

Репер володіє нерухомістью в Нью-Йорку і Каліфорнії за $120 млн, виробництвом шампанського Armand de Brignac ($310 млн) і коньяку D’Ussé ($100 млн).

Йому належить колекція творів мистецтва, яка оцінюється у $70 млн.

Також у Jay-Z є частка в Uber вартістю $70 млн і музичний стрімінговий сервіс Tidal в $100 млн.

Нагадаємо, найбільш високооплачуваними музикантами за версією Forbes став ірландський рок-гурт U2.

Джерело: Forbes

Фото: Dreamstime

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