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Лара Крофт, Малефісента та ще три найкращі ролі Джолі в кіно

Анджеліна Джолі святкує свій 44-й день народження, тому ми зібрали для вас топ-5 фільмів, де акторка приголомшливо зіграла головну роль.

Лара Крофт, Малефісента та ще три найкращі ролі Джолі в кіно

Голівудська акторка Анджеліна Джолі одна з найкрасивіших жінок у кінематографі, тому у своїй біографії має багато головних ролей у відомих фільмах. Факти ICTV підготували підбірку найкращих ролей Джолі у світовому кіно.

Шукачка пригод у Ларі Крофт: Розкрадачка гробниць.

Роль принесла актрисі звання секс-символу і величезну популярність. Її героїня – розумна, красива, смертельно небезпечна і до того ж дочка лорда, здатна приборкати найбільш моторошного лиходія.

Лара Крофт – кращий подарунок для геймерів усього світу. Фільм зробив людським образ ідеальної жінки з комп’ютерної гри і тут творці точно не промахнулися у виборі актриси на головну роль.

Таємнича незнайомка в Туристі

Герой Джонні Деппа – звичайний турист, якому по дорозі до Венеції зустрічається прекрасна незнайомка. Вона одягається з бездоганним смаком, а її манерам можуть вразити усіх представників блакитної крові. Незнайомка таємниче посміхається і затягує туриста у вир подій.

Йому залишається лише дивуватися і милуватися чарівною супутницею.

Наймана вбивця в Містер і Місіс Сміт

Доленосний для колишнього подружжя фільм, з якого почалася історія усіма обожнюваної пари. Бранджеліна – так Енджі і Бреда ласкаво називають в пресі.

В їх першому спільному фільмі вирують неабиякі пристрасті: сварки, після яких будинок розносять в гармидер і гаряче примирення агентів, які занадто довго приховували свої таємниці один від одного.

Читайте: У латексі і з леопардами: 10 найсексуальніших образів Анджеліни Джолі

Колишня танцівниця у фільмі Біля моря

Через 10 років після Містера і місіс Сміт Джолі і Пітт знову зустрічаються на одному майданчику. На цей раз картина майже повністю позбавлена комедійної складової і динамічності, зате рясніє красивими кадрами з витонченою, елегантною Енджі.

Фільм про кризу у відносинах, щирими думками про якиу поділилася Анджеліна – режисер і сценарист картини.

Зла чаклунка у Мелефісенті

З червоними губами і моторошними рогами Джолі відкривається нам в новому світлі. Від зловісної краси її героїні біжать мурашки по шкірі: образ фатальної жінки зачаровує.

Малефісента – це новий погляд на історію про Сплячу красуню, де зло не абсолютне: навіть у розбитому серці розлюченої на весь світ жінки є місце для прощення і любові.

До слова, студія Walt Disney опублікувала перший трейлер фільму Чаклунка: Володарка темряви з Анджеліною Джолі.

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