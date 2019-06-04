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Пуля-дура: LOBODA постала у новому кліпі в образі скелета

У кліпі Пуля-Дура LOBODA приміряла епатажний образ скелета.

Пуля-дура: LOBODA постала у новому кліпі в образі скелета

Кліп LOBODA – Пуля-Дура вийшов 4 червня і вже стрімко набирає перегляди на YouTube.

У новій відеороботі українська співачка Світлана Лобода приміряла декілька образів.

Артистка у кліпі танцює на столі в ультракороткому міні і позує в довгому пальто і капелюсі на тлі величезного хреста.

Читайте: Якби я була не я: Аlyona Alyona представила новий кліп

Але найбільш шокуючий образ, коли LOBODA з’являється у костюмі скелета і з лякаючим макіяжем.

Нагадаємо, раніше вийшов кліп Loboda – Instadrama.

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