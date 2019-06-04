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Решетник розповів про інтим на шоу Холостяк

Ведучий шоу Холостяк Григорій Решетник розповів усю правду про проект та інтим між холостяком та учасницями.

Решетник розповів про інтим на шоу Холостяк

Шоу Холостяк знімають за чітко прописаним сценарієм чи є місце імпровізації про це та інше розповідає український телеведучий, актор, шоумен Григорій Решетник.

Ведучий запевняє, що це реаліті-шоу, тому є місце імпровізації, а інтимна складова могла б бути і більшою. Решетник переконаний, що секс між кожною учасницею та холостяком це нормально, якщо все відбувається за згодою двох сторін.

На запитання чи буде шоу Холостячка, відповідає, що все ж таки цікавіше, коли багато розумних та красивих жінок, аніж коли чоловіків.

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Раніше Факти ICTV писали, як розвивалися стосунки Даші та Микити.

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