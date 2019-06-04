Ведучий шоу Холостяк Григорій Решетник розповів усю правду про проект та інтим між холостяком та учасницями.

Шоу Холостяк знімають за чітко прописаним сценарієм чи є місце імпровізації про це та інше розповідає український телеведучий, актор, шоумен Григорій Решетник.

Ведучий запевняє, що це реаліті-шоу, тому є місце імпровізації, а інтимна складова могла б бути і більшою. Решетник переконаний, що секс між кожною учасницею та холостяком це нормально, якщо все відбувається за згодою двох сторін.

На запитання чи буде шоу Холостячка, відповідає, що все ж таки цікавіше, коли багато розумних та красивих жінок, аніж коли чоловіків.

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