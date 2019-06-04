6 червня в прокат виходить довгоочікуваний музичний байопік про Елтона Джона. Факти ICTV вже подивилися стрічку та діляться враженнями.

Я почав поводитись, як покидьок у 1975-му і просто забув зупинитися.

Сюжет

Коли минулого року публіці представили трейлер фільму Рокетмен, присвячений серу Елтону Джону, від порівнянь з Богемною рапсодією було нікуди дітись.

А як інакше, якщо обидві стрічки розповідають про культових британських співаків – ексцентричних гомосексуалістів із зовсім не рок-н-рольною зовнішністю, які, проте, здобули світову славу?

Сюжет Рокетмена так само проводить глядачів по життю артиста, починаючи з дитинства, до піку слави, падіння у прірву наркотиків та алкоголю і знову на вершину чартів.

Ти маєш вбити того, ким народився, і стати тим, ким бажаєш бути.

Ми побачимо, як народжувалися головні хіти Елтона, хто їх написав і хто на них заробив. Відчуємо гіркий присмак образи на батька, що ніколи не проявляв любові до сина, разом з героєм кинемо продюсера, оженимося на красуні, щоб згодом закохатися в чоловіка. І співатимемо без упину.

Режисерська робота

На цьому схожість Рокетмена та Богемної рапсодії завершується, бо хоч Декстеру Флетчеру і випало доводити до ладу останню після Браяна Сінгера, та тільки в Рокетмені він від початку і до кінця зняв картину за власним задумом.

Якщо фільм про лідера Queen був лише стрічкою про музиканта, то байопік про Елтона став квінтесенцією музикального кіно. Мюзикл – жанр, що не терпить довгих розмов, тому будь-який діалог після кількох реплік перетікає у пісню.

Також мюзикли не женуться за документальною точністю. Якщо у Богемній рапсодії реальні концерти відтворювалися з хірургічною точністю, то у Рокетмені виступ змінює виступ, перетворюючи екранне дійство на вир фантастичних вистав з танцями, співами та акробатичними номерами. І вражаючими костюмами, який же Елтон без них?

Актори

На головну роль у Рокетмені затвердили Терона Егертона, котрого Флетчер уже знімав у стрічці Едді Орел. Хлопчина не лише любить співати і сам виконав усі пісенні партії, а ще й як дві краплі води схожий на молодого Елтона на екрані.

При цьому співак спеціально попрохав актора не намагатися скопіювати його стовідсотково (чим, наприклад, займався Рамі Малек у Рапсодії), а додати екранному Елтону своїх рис.

Якщо згадати, що Елтон та Терон вже зустрічалися на зйомках другої частини Кінгсмен, а ще актор виконав хіт британця I’m Still Standing для мультфільму Співай, то складається враження, що ніхто інший не справився б краще за нього.

Проте спочатку на головну роль взяли Тома Харді, і лише через його надмірну зайнятість проект перезапустили, замінивши Харді менш розкрученим Егертоном.

Крім того, на роль розглядалися Джеймс МакЕвой та Деніел Редкліфф. А сам Елтон згадував, що бажав би бачити у фільмі Джастіна Тімберлейка. Одним словом, вибір був широкий, але Терону Егертону, вважаю, вдалося створити дуже крутий образ на екрані. Тож в результаті ніхто не пожалкував.

Друга та сонграйтера Елтона Берні Топіна, котрого сам співак називав братом, якого ніколи не мав, зіграв Джеймі Белл. Саме ця людина пройшла з героєм вогонь, воду і решту випробувань, що випадають на долю популярних артистів.

Продюсера Джона Ріда, з яким у Елтона склалися вкрай непрості відносини, зіграв Річард Медден, знайомий публіці за роллю Робба Старка у Грі престолів.

Топін та Рід схожі на янголятко і чортика, що сидять на різних плечах героя і скеровують його вчинки. Обділений батьківською увагою і любов’ю матері, Елтон вкрай залежав від чужого схвалення. Тому часто йшов на поводі у друзів, а для публіки був готовий одягати найбезглуздіше вбрання.

Люди не платять, щоб побачити Реджі Двайта. Вони платять, щоб побачити Елтона Джона!

Враження

Фільм Рокетмен вийшов запальним мюзиклом про становлення простого британського хлопця Реджі Двайта як мегапопулярного співака Елтона Джона.

Нам не покажуть, як він отримав почесне звання від англійської королеви чи почав займатися меценатством, створивши фонд для боротьби зі СНІДом. Зате глядачі зможуть буквально залізти в голову тому, хто вдягся, немов травесті, назвався на честь Леннона і не виходив з цього образу десятиліттями, клепаючи хіти зі швидкістю кулемета.

Не потрібно чекати від Рокетмена документальної точності, як і Богемна рапсодія – це триб’ют артисту, чия слава прогриміла на весь світ. Зважаючи, що в продюсерах стрічки значиться чоловік Елтона, сподіватися на безпристрасність марно.

Проте Рокетмен вийшов більш відвертою історією про артиста, який пережив непросте дитинство, примирився з власною гомосексуальністю, переміг нарко- та алкозалежність і булімію, щоб стати зіркою світового масштабу.

Гомосексуальності героя присвячено куди більше уваги, аніж у стрічці про Мерк’юрі. Дійшло до того, що в Росії навіть вирізали любовну сцену.

Не дарма мати говорила герою, що, якщо він обере бути з чоловіками до кінця своїх днів, його ніколи не будуть любити правильно.

Але це не єдина причина того, що усе життя співак почувався чужинцем, якого не розуміє ніхто, навіть сім’я. Геніальність часто означає самотність. І Елтон у фільмі Флетчера вийшов ідеально співзвучним зі словами пісні Rocket Man, герой якої спалює свій запал на самоті.

Сюжет: 7/10

Режисерcька робота: 8/10

Актори: 8/10

Враження: 9/10

Загальна оцінка: 8/10

Дмитро Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company, IMDb

Відео: B&H Film Distribution Company