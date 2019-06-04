Творці та актори серіалу Чорнобиль від HBO поділилися враженнями від участі у зйомках.

У зв’язку із закінченням серіалу Чорнобиль телеканал HBO опублікував відео, в якому актори і творці проекту розповідають про своє ставлення до нього.

Багато акторів бачили історію Чорнобильської катастрофи не як історію про вибух ЧАЕС, а як історію про людей.

– Я думала, що знаю цю історію, але потім цей серіал показав мені, яка неймовірна історія ховалася за тією правдою, яку я знала, – розповіла виконавчий продюсер Джейн Фезерстоун.

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Для всього світу катастрофа ЧАЕС була шокуючою подією і далеко не всі розуміли, що це було більше, ніж просто аварія.

Творці серіалу також розповіли про те, що побували у Чорнобилі і в околицях реактора, що дуже сильно їх вразило. Після поїздки вони зрозуміли, що це їхній обов’язок – спробувати розповісти історію настільки достовірно, наскільки це можливо.

– Важливо, щоб світ дізнався трохи більше про ліквідаторів катастрофи, навіть якщо ми ніколи не дізнаємося їх імен, – розповів член знімальної групи Джонас Спокас.

До речі, телеканал HBO опублікував трейлер до виходу п’ятої серії серіалу Чорнобиль.

Відео: HBO