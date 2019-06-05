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$600 млн: Forbes назвав найбагатшу співачку

Журнал Forbes назвав американську співачку Ріанну найбагатшою жінкою у світі музики.

Ріанна

Співачка Ріанна очолила рейтинг найбагатших співачок за версією Forbes.

Її статки експерти видання оцінили у $600 млн.

На другому місці – Мадонна з $570 млн.

Трійку замикає Селін Діон – $450 млн.

Читайте: Jay-Z став першим у світі репером-мільярдером – Forbes

Бейонсе не вистачило $50 млн, щоб потрапити до трійки лідерів рейтингу Forbes ($400 млн).

Нагадаємо, найбільш високооплачуваними музикантами за версією Forbes став ірландський рок-гурт U2.

Джерело: Forbes

Фото: Ріанна

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