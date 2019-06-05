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Барі Алібасов впав у кому – ЗМІ

Відомий російський продюсер Барі Алібасов впав у кому після отруєння засобом для прочищення труб.

Барі Алібасов впав у кому – ЗМІ

Продюсер Барі Алібасов знаходиться у комі. Його стан оцінюється як вкрай важкий. Про це повідомляє Mash, проте представники продюсера поки не коментували цю інформацію.

До слова, раніше російські ЗМІ розповсюдили фейк про те, що Алібасов помер. Однако прес-секретар продюсера Вадим Горжанкін спростував цю інформацію.

Нагадаємо, 4 червня Барі Алібасов був госпіталізований у Москві. Продюсер переплутав токсичний засіб для промивання труб із соком та отримав сильний опік стравоходу.

Фото: alibasov_nan

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