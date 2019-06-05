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Чорнобиль: як кадри із серіалу HBO виглядали в реальності

Факти ICTV порівняли кадри із серіалу Чорнобиль і реальні фото аварії на ЧАЕС.

Чорнобиль: як кадри із серіалу HBO виглядали в реальності

Творці серіалу Чорнобиль, який вийшов 6 травня 2019 року, хотіли відтворити максимально реалістично аварію на ЧАЕС у 1986 році.

Варто зазначити, що у них це вийшло на гідному рівні. Критики і глядачі дуже високо оцінили серіал.

Режисер Юхан Ренк і сценарист Крейг Мазін перед початком роботи над серіалом вивчали історичні документи, записи очевидців трагедії, висновки вчених і, що особливо важливо, побували у Прип’яті.

Читайте: Творці серіалу Чорнобиль на HBO розповіли про враження від зйомок

Однак все ж творцям серіалу доводилося вдаватися до художніх відступів, але і без кіноляпів не обійшлося.

Факти ICTV зібрали кадри із серіалу Чорнобиль і порівняли їх з реальними фотографіями аварії на ЧАЕС.

Раніше Факти ICTV писали, що Львівський муніципальний чоловічий хор Гомін виконав саундтрек до міні-серіалу Чорнобиль.

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