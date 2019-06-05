Українська співачка Настя Каменських поділилася відвертим фото у душі.

Каменських опублікувала у себе в Instagram гаряче фото, на якому вона зображена топлес. Співачка стоїть у душі в одній нижній білизні, груди вона прикриває рукою.

– Бути разом у власному світі, – підписала свій пост зірка.

Вона також повідомила, що кліп Потапа Константа зібрав більше ніж 4 мільйони переглядів. Це було відео-зізнання у коханні до Каменських.

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До речі, раніше ми писали, як Настя Каменських і Потап провели медовий місяць після свого грандіозного весілля.