У мережі з’явилося відео нового кліпу на пісню i_ $ uss гурту Ленінград.
Гурт Ленінград презентував кліп на пісню i_ $ uss.
За кілька годин шестихвилинне відео набрало майже 200 тис. переглядів.
– Ти був прекрасний, як Ісус! – приспів цієї пісні.
Автори кліпу попереджають, що дане відео не має мети образити почуття віруючих і не спрямоване на розпалювання релігійної ворожнечі.
Обережно! Відео містить ненормативну лексику!
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Нагадаємо, 28 травня відбулася прем’єра кліпу Кабріолет гурту Ленінград. Він за добу зібрав більше 2,5 млн переглядів і вирвався у тренди у YouTube.
Відео: Ленінград
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