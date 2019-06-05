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Ленінград презентував кліп на пісню i_$ uss

У мережі з’явилося відео нового кліпу на пісню i_ $ uss гурту Ленінград.

Ленінград i_$ uss

Гурт Ленінград презентував кліп на пісню i_ $ uss.

За кілька годин шестихвилинне відео набрало майже 200 тис. переглядів.

– Ти був прекрасний, як Ісус! – приспів цієї пісні.

Автори кліпу попереджають, що дане відео не має мети образити почуття віруючих і не спрямоване на розпалювання релігійної ворожнечі.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику!

Читайте: Монстр, автомат, казино – новий кліп Золото від гурту Ленінград

Нагадаємо, 28 травня відбулася прем’єра кліпу Кабріолет гурту Ленінград. Він за добу зібрав більше 2,5 млн переглядів і вирвався у тренди у YouTube.

Відео: Ленінград 

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