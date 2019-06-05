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Факти / Шоу-бізнес / Мода

Мама Ілона Маска блиснула у наряді українського дизайнера

Мама Ілона Маска, 71-річна законодавиця моди, успішна бізнес-леді Мей Маск блиснула у костюмі українського дизайнера.

Мама Ілона Маска блиснула у наряді українського дизайнера

Мей Маск з’явилася на заході у наряді українського дизайнера Дар’ї Донець. Струнку фігуру Маск підкреслила білим брючним костюмом. У ньому вона приїхала на всесвітній саміт охорони здоров’я Health Summit, який пройшов 4 червня в Нью-Йорку в Rockefeller Center.

– Мені було дуже весело розповідати про харчування, модельний бізнес і про те, як фармацевтика може орієнтуватися на людей старше 50 років у соціальних мережах. Дякую Instagram і Facebook за запрошення. Я дійсно люблю ділитися такими “перлинами мудрості” і тим, як соціальні мережі допомогли моїй кар’єрі, – написала Маск у своєму Instagram.

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До речі, італійський будинок моди Prada SpA ухвалив рішення відмовитися від використання натурального хутра у своїх колекціях.

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