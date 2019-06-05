У 5 епізоді серіалу Чорнобиль знайшли кіноляп. Київську вулицю на Театральній підписали як локацію Москва.

5 серія Чорнобиля від НВО увінчалася ще одним кіноляпом.

Один із кадрів підписаний Москва, березень, 1987. Користувачі помітили, що насправді сцена знята у Києві в районі станції метро Театральна.

Для того, щоб відтворити 1986 рік в Україні, під час зйомок змінили вивіски на деяких установах та магазинах. Для достовірності кадру розмістили автомобілі періоду 1980-х років.

30% зйомок пройшли в Україні. Знімали у Прип’яті, Києві та на Київському морі.

У Києві, до прикладу, зняли великі сцени за участю масовки на вулицях Хрещатик, Терещенківській та Хмельницького, а також у корпусах КМДА, КНУ, КПІ та НАУ. Сцени у лікарні в перших епізодах, своєю чергою, знімали в Інституті гідробіології на проспекті Героїв Сталінграда на Оболоні.













Не Москва, а Київ: у серіалі Чорнобиль знайшли неточність / 3 фотографии

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Ліквідатори кажуть, що сценаристи прописали багато точних деталей, але все ж задля художнього жанру додали героям той характер, який не був їм притаманний.

Певні перебільшення у поведінці ліквідаторів таки є, але вцілому фільм залишає хороше враження, що автори зберегли правдиву основу вибуху на ЧАЕС.

Раніше глядачі помітили пам’ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС, який встановили до 25-х роковин катастрофи, який знаходиться у Києві, неподалік від бібліотеки імені Вернадського.